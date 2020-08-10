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Суд наказал еще одного интернет-экстремиста в Карелии

Новости. Общество
08:05, 11 Августа 2020
фото: pixabay.com / B_A
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В Лоухском районе осужден местный житель, разместивший в интернете экстремистские материалы, сообщается на сайте Лоухского районного суда.

Лоухский районный суд признал местного жителя виновным в совершении двух административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения дел установлено, что житель Лоухского района на интернет-странице в соцсети "Вконтакте" разместил видеоматериалы под названиями, которые включены в федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, этот же гражданин на указанной интернет-странице разместил изображение, на котором присутствует нацистская символика, запрещенная к публичной демонстрации.

Учитывая личность правонарушителя, который к административной ответственности ранее не привлекался, степень его вины, обстоятельства совершенных административных правонарушений, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, судья полагал необходимым назначить ему административные наказания в виде штрафа.

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Комментарии

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новый
2020-08-11 09:55:59
Машка, это ты тявкаешь. Не нравится - вали в Польшу. Будешь там сортиры демократично мыть. :)
Мария
2020-08-11 09:36:35
Сначала думала что это здесь ,в обсуждениях делают полу чокнутые: "Театральный критик, Кир, Новый" , а потом подумала : а как скучно в жизни без таких вот, с приветом! Жаль только что тявкают на хороших людей и всегда за "власть коррупционеров"...?!?
кир
2020-08-11 10:27:35
Мария, ты хороши человек? Не видно по твоей писанине. :)
gaudealis
2020-08-11 10:04:36
Мария, у психиатров есть такая поговорка: "Человек не виноват в том, что он болен".
Сумасшедшего тролля "Кир=Новый=Однозначно=Неравнодушный=Театральный критик" можно только пожалеть. У человека башню снесло конкретно. Ему в этой жизни намного тяжелее, чем всем нам вместе взятым...
кир
2020-08-11 10:26:14
gaudealis, больной, в фазе обострения. Тебя кто обидел? А сам чего лезешь, садомазохист? :)
Неравнодушный
2020-08-11 09:55:53
Мария, совершенно верно. Наедине только с самими собой, правильными и красивыми, вам всем будет очень скучно.
Plant
2020-08-11 09:53:02
Мария, Мне кажется, что это один и тот же тролль
кир
2020-08-11 10:28:46
Plant, убогий во всём, тебе не здесь место. :)
Театральный критик
2020-08-11 08:10:22
В карелии переизбыток либеастнутых на всю голову протестунов , блохеров и прочих агрекалчнутых бездельиков
Гость
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