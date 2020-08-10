Суд наказал еще одного интернет-экстремиста в Карелии

В Лоухском районе осужден местный житель, разместивший в интернете экстремистские материалы, сообщается на сайте Лоухского районного суда.

Лоухский районный суд признал местного жителя виновным в совершении двух административных правонарушениях.

В ходе рассмотрения дел установлено, что житель Лоухского района на интернет-странице в соцсети "Вконтакте" разместил видеоматериалы под названиями, которые включены в федеральный список экстремистских материалов.

Кроме того, этот же гражданин на указанной интернет-странице разместил изображение, на котором присутствует нацистская символика, запрещенная к публичной демонстрации.

Учитывая личность правонарушителя, который к административной ответственности ранее не привлекался, степень его вины, обстоятельства совершенных административных правонарушений, наличие смягчающего и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, судья полагал необходимым назначить ему административные наказания в виде штрафа.