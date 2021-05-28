Суд обязал власти района в Карелии убрать несанкционированные свалки

Суд признал бездействие властей Кемского района незаконным и обязал убрать свалки, сообщили на сайте судебной инстанции.

Прокурор Кемского района на основании заявления одного из местных жителей обратился в суд с заявлением к районной администрации о ликвидации несанкционированных свалок.

Как выяснил суд, такие свалки негативно действовали на окружающую среду. Создавалась реальная опасность для здоровья и благополучия населения.

В итоге суд удовлетворил иск, признал бездействие администрации незаконным и обязал власти Кемского района ликвидировать несанкционированные свалки.