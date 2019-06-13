Суд обязал жителя Карелии убрать забор на участке, перекрывавший соседям путь к реке за питьевой водой

Приставы заставили дачника переставить забор на участке и открыть соседям дорогу к питьевой воде, сообщили в УФССП Карелии.

В одном из дачных кооперативов два соседа вели длительные судебные тяжбы из-за метра земли. В результате судом было вынесено решение, которое обязывало одного из владельцев участка передвинуть забор и открыть дорогу к реке.

Когда пристав приехал проверить исполнение решения суда, то обнаружил, что забор так и не сдвинут.

Дачник, не желавший двигать забор, объяснил свое поведение тем, что для установки и монтажа ограды потратил немалые деньги и не хочет вновь оплачивать ту же самую работу из-за освобождения метра земли.

Но так как забор перекрывал путь соседям к реке, где они брали питьевую воду, пристав настоял на исполнении решения суда и предупредил дачника, что ему грозят штрафы, если он не выполнит требование судебного органа.

В результате в течение недели возмущенный дачник все-таки демонтировал указанный в решении суда забор, чем и исполнил требования исполнительного документа.