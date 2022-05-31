Суд обязал жителя Карелии заплатить за ДТП, которое он не совершал

Суд Беломорска обязал собственника автомобиля заплатить за ущерб, нанесенный в результате ДТП, участником которого он не являлся, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

В феврале 2022 года в Беломорском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Местный житель, управлявший автомобилем, но не являвшийся собственником, не учел дорожные и погодные условия и протаранил стоявший автомобиль.

Судом в качестве соответчика был привлечен собственник транспортного средства, водитель которого устроил ДТП.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что автомобиль, которым управлял виновник ДТП, на момент аварии не был застрахован. Кроме того, собственник не предоставил доказательств сдачи автомобиля в управление водителю, в связи с чем суд пришел к выводу о взыскании ущерба от аварии с собственника автомобиля.

Материалами дела не был подтверждён ни тот факт, что в момент дорожно-транспортного происшествия водитель являлся законным владельцем автомобиля (не имелось доверенности, договора аренды или поручения, либо иного другого договора), ни тот факт, что он завладел автомобилем противоправно. Решением суда в пользу потерпевшего с собственника транспортного средства взыскан причиненный ущерб, а также судебные расходы.