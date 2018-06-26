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Новости. Общество
17:40, 26 Июня 2018

Суд обнаружил недостатки у законопроекта об отмене уголовной ответственности за репосты

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Верховный суд РФ нашел противоречивым законопроект об исключении из Уголовного кодекса РФ ответственности за репосты в интернете.

Соответствующий отзыв Верховного суда поступил ко внесенному депутатами Госдумы Сергеем Шаргуновым (КПРФ) и Алексеем Журавлевым (председатель партии "Родина") законопроекту, сообщает "Интерфакс".

Инициатива, зарегистрированная в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ в понедельник, предусматривает исключение из Уголовного кодекса (УК) ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство.

Верховный суд считает, что "реализация указанных предложений приведет к фактической декриминализации деяния, предусмотренного частью 1 действующей статьи 282 УК РФ, и расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий, что свидетельствует о противоречивости законопроекта".

Кроме того, отмечается в отзыве, "законодательные решения, направленные на декриминализацию либо криминализацию деяний, требуют особенно взвешенного подхода, основанного на результатах уголовно-правовых и криминологических исследований, подтверждающих необходимость внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство".

"Отзыв Верховного суда на данный проект закона не критический, а можно сказать, нейтральный. Он указывает на ряд недоработок, и мы, авторы инициативы, их намерены устранить", - сказал депутат Журавлев.

Он также добавил, что данный отзыв Верховного суда был получен еще в марте 2017 года. С тех пор законопроект уже был в некоторой степени дополнен, а кроме того, были одновременно разработаны и внесены в Госдуму в виде проекта закона поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые предлагают ввести административную ответственность за репосты в интернете.

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