Суд огласил приговор жителю Карелии, хранившему у себя дома наркотики и взрывчатку

Житель Прионежского района, хранивший дома марихуану и взрывчатое вещество, получил штраф и условный срок, сообщили на сайте местного суда.

Прионежский районный суд вынес приговор жителю села Заозерье, обвиняемому по двум статьям уголовного кодекса.

Суд установил, что мужчина в своем доме хранил запас марихуаны для, как он объяснил полицейским, личного употребления.

Тут же он хранил две коробки и три банки с порохом, несмотря на то, что знал об ответственности за незаконное хранение взрывчатых веществ.

Суд при рассмотрении дела учел полное признание вины подсудимым. Житель Прионежья был приговорен к 1 году 7 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также к штрафу в размере 10 тысяч рублей.