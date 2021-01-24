Суд оштрафовал главу Паданского поселения Карелии за мошенничество и подделку документов

В Медвежьегорском районе глава Паданского поселения Геннадий Тарасов осужден за мошенничество и покушение на присвоение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении главы Паданского сельского поселения Геннадия Тарасова.

Установлено, что в 2018 году глава поселения Тарасов при проведении ремонтных работ в одном из муниципальных учреждений ввел в заблуждение директора учреждения относительно фактического выполнения подрядчиком работ.

Директор учреждения поверил обещаниям Тарасова, что подрядчик выполнит работы, и подписал документы о приемке фактически не выполненных работ, на основании которых подрядчику была произведена оплата из бюджета поселения в сумме 55 тысяч рублей. В последующем работы выполнены так и не были.

Допущенные нарушения были выявлены в ходе проведенной прокуратурой района проверки, по результатам которой следственным органом было возбуждено уголовное дело.

Также глава Паданского сельского поселения признан виновным в покушении на присвоение.

Установлено, что чиновник утвердил семь авансовых отчетов на сумму более 50 тысяч рублей о не имевших места фактах хозяйственной деятельности поселения, которые в дальнейшем направил работникам бухгалтерии района для расчетов с ним а качестве компенсации якобы затраченных личных средств.

Благодаря бдительности начальника отдела бухгалтерского учета оплата по предъявленным авансовым отчетам не была произведена.

Суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.