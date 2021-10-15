Суд оштрафовал иностранца, три года не желавшего покидать Карелию

Полицейские нашли в Суоярвском районе иностранца-нелегала, 3 года уклонявшегося от выезда из России, сообщили в МВД Карелии.

В Суоярвском районе полицейские задержали иностранного гражданина без документов, который в течении трех лет уклонялся от выезда из России. Иностранец был привлечен к административной ответственности. Суд приговорил нарушителя к штрафу в размере 3 тысяч рублей, а также принудительному выдворению за пределы РФ. Рассматривается вопрос об административной ответственности принимающей стороны.

Задержание произошло в рамках 2 этапа комплексной операции «Нелегал — 2021», проходящего в Карелии с 11 по 18 октября. Цель операции — пресечение незаконной миграции и других противоправных действия на территории РФ.

За первые дни было составлено 27 административных протоколов, наложено штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей. Фиксировались нарушения режима пребывания в России, а также правил привлечения и использования иностранных работников.