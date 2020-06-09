Суд оштрафовал молодого человека, избившего битой дачника в Карелии

Двое мужчин в поселке Лоухи ворвались в дачный дом и избили битами домочадцев, сообщили в прокуратуре Карелии.

В один из дней в октябре прошлого года в поселке Лоухи двое молодых людей – 20 и 25-ти лет отмечали свою встречу употреблением спиртных напитков. В какой-то момент, когда подвыпившие мужчины находились на улице недалеко от своего дома, они встретили двух незнакомых им молодых людей, приехавших из другого поселка.

Между ними возник словесный конфликт, переросший в потасовку, в которой приезжие одержали верх. Не найдя в себе сил смириться с поражением, обвиняемые, вооружившись бейсбольной битой, решили наказать обидчиков.

Предположив, что молодые люди могут находиться в одном из расположенных вблизи частных домов, мужчины ворвались в жилое помещение, где стали беспорядочно наносить удары находившимся в нем гражданам. Несмотря на внезапность, нападавшие вновь были повержены. О случившемся хозяева дома сообщили в отделение полиции.

Действия обвиняемых органом предварительного расследования квалифицированы по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

В соответствии с санкцией указанной статьи виновным может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Кроме того, старший из нападавших привлечен судом к административной ответственности за причинение при указанных обстоятельствах телесных повреждений хозяину дома, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка Лоухского района.