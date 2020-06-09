890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Власти Карелии купят Дом культуры ОТЗ за 60 млн рублей 12
Сегодня 08:53
Мужчина пустился по магазинам Петрозаводска с чужой картой
09.06.2020 18:20
Полицейскую охрану выставили у обсерватора в центре Петрозаводска 3
09.06.2020 16:08
"Петр 1" остановит движение на трассе "Кола"
09.06.2020 18:40
Петрозаводчанина обокрала подруга, скрывавшаяся под чужим именем 1
09.06.2020 17:20
Двух человек госпитализировали после ДТП на трассе в Карелии
09.06.2020 20:01

Суд оштрафовал молодого человека, избившего битой дачника в Карелии

Новости. Происшествия
11:43, 10 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Двое мужчин в поселке Лоухи ворвались в дачный дом и избили битами домочадцев, сообщили в прокуратуре Карелии.

В один из дней в октябре прошлого года в поселке Лоухи двое молодых людей – 20 и 25-ти лет отмечали свою встречу употреблением спиртных напитков. В какой-то момент, когда подвыпившие мужчины находились на улице недалеко от своего дома, они встретили двух незнакомых им молодых людей, приехавших из другого поселка.

Между ними возник словесный конфликт, переросший в потасовку, в которой приезжие одержали верх. Не найдя в себе сил смириться с поражением, обвиняемые, вооружившись бейсбольной битой, решили наказать обидчиков.

Предположив, что молодые люди могут находиться в одном из расположенных вблизи частных домов, мужчины ворвались в жилое помещение, где стали беспорядочно наносить удары находившимся в нем гражданам. Несмотря на внезапность, нападавшие вновь были повержены. О случившемся хозяева дома сообщили в отделение полиции.

Действия обвиняемых органом предварительного расследования квалифицированы по части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

В соответствии с санкцией указанной статьи виновным может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трех месяцев.

Кроме того, старший из нападавших привлечен судом к административной ответственности за причинение при указанных обстоятельствах телесных повреждений хозяину дома, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка Лоухского района.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-06-10 14:07:53
Круто у нас наказывают за очевидный разбой и проникновение в чужое жилище!
Ткачев
2020-06-10 14:15:22
zanoza, Адвокат толковый.
Leopol'd
2020-06-10 13:16:19
За брошенный пластиковый стаканчик в торону ОМОНовца, за страдания (вывихнутое плечо) при задержании - реальные сроки. А тут ворвались в жилище, вооруженные битой (т.е. умысел), группой. Нанесли телесные повреждения. 5000р.
Так можно на выходных регулярно развлекаться. Поход в бар дороже.
кир
2020-06-10 11:51:34
Фигня, а не возможные наказания. Насмешка. Не можете править полудикими людьми. Философии своей нет, законов суровых и справедливых тоже нет, и смертную казнь либералы отменили. Чего вы хотите?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.06.2020, 15:18
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место
05.06.2020, 12:36
Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса
07.06.2020, 13:26
Доктор из Карелии появился на баннерах в Москве (ФОТОФАКТ)
08.06.2020, 08:39
Коронавирус пришел на дачи в Карелии
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус
06.06.2020, 16:23
ТРЦ "Лотос-Плаза" в Петрозаводске эвакуировали

Аналитика

Сегодня 11:25
Капитал
"Люди вынуждены экономить" 4
Ресторатор из Петрозаводска Роман Ли рассказал "Столице на Онего", почему горожане не спешат в кафе, и что ждет карельский общепит.
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 4
09.06.2020 14:33
Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место 5
08.06.2020 15:18
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится" 9
04.06.2020 15:01
Карелию вводят в режим жесткой экономии 11
04.06.2020 11:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на COVID-19 и экспресс-тест на антитела IgM и IgG
Для забора анализов на COVID-19 "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный боксы с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе исключить возможные контакты пациентов между собой.
Сочи ждет гостей в санатории
08.06.2020 08:30
Юбилей у "разбитого корыта" 12
05.06.2020 15:09
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»