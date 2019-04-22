Суд отказался банкротить старейшего застройщика жилья в Карелии

Арбитражный суд Карелии отказался удовлетворить заявление Федеральной налоговой службы о введении процедуры банкротства в АО "Крупнопанельное домостроение" - старейшего застройщика жилья и социальных объектов в республике.

К концу января компания задолжала в бюджет и внебюджетные фонды сумму в размере 9,5 млн рублей. За "Крупнопанельным домостроением" числилась задолженность по выплате НДС – 5,5 млн рублей, долги по взносам во внебюджетные фонды – 2,2 млн рублей; долг по НДФЛ – 1 млн 780 тыс. рублей и задолженность в размере 112 тыс рублей по налогу на имущество.

Кроме того, по данным министерства финансов, "КПД" имела задолженность перед сотрудниками по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года – 840 тыс. рублей и 1 млн рублей соответственно.

Однако, к дате судебного заседания компания погасила просроченную задолженность.

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