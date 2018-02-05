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Новости. Криминал
13:36, 05 Февраля 2018

Суд отправил в колонию жителя Петрозаводска за кражу из храма, где молился Путин

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Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который ограбил Сретенский храм.

Приговором суда его действия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). С учетом непогашенных судимостей по другим приговорам, суд назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Как доказано в суде, в октябре 2017 года мужчина, сняв стекло одного из окон Сретенского храма, через образовавшийся проем незаконно проник в помещение. Из церкви он похитил денежные пожертвования, а также изделия из серебра и золота, на общую сумму более 149,6 тысячи рублей.

Злоумышленник был задержан 3 ноября 2017 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. У скупщиков, которым он успел сбыть похищенное, изъято принадлежащее храму имущество на общую сумму 137,4 тысячи рублей.

Сретенский храм - уникальная достопримечательность города Петрозаводска. Он был первой каменной церковью, построенной в 1775 году санкт-петербургским купцом Ильей Кононовым на территории упраздненного древнего Соломенского мужского монастыря. Храм освящен в 1780 году.

В ночь на 7 января 2009 года тогда председатель правительства России Владимир Путин встретил светлый праздник Рождества Христова в Сретенском храме города. На вопрос журналиста информационного отдела Петрозаводской и Карельской епархии о впечатлении от Сретенского храма Владимир Путин ответил, что храм ему понравился.

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Комментарии

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ANT
2018-02-05 16:45:33
Не мучайте себя такими сложными заголовками, не для Столицы это. Называйте Сретенский храм Путинским, чего уж там. По лестнице надо налепить слепки следов и поставить табличку, что это следы Путина, и на входной двери не забыть табличку, что в эту дверь входил Путин. Не глумитесь над святым местом! У этой церкви есть своя давняя история и интересна она не только тем, что её посетил Путин.
кир
2018-02-05 17:12:55
ANT, они специально это делают.
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