Суд отправил в колонию жителя Петрозаводска за кражу из храма, где молился Путин

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который ограбил Сретенский храм.

Приговором суда его действия квалифицированы по п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). С учетом непогашенных судимостей по другим приговорам, суд назначил ему окончательное наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, отметили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Как доказано в суде, в октябре 2017 года мужчина, сняв стекло одного из окон Сретенского храма, через образовавшийся проем незаконно проник в помещение. Из церкви он похитил денежные пожертвования, а также изделия из серебра и золота, на общую сумму более 149,6 тысячи рублей.

Злоумышленник был задержан 3 ноября 2017 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. У скупщиков, которым он успел сбыть похищенное, изъято принадлежащее храму имущество на общую сумму 137,4 тысячи рублей.

Сретенский храм - уникальная достопримечательность города Петрозаводска. Он был первой каменной церковью, построенной в 1775 году санкт-петербургским купцом Ильей Кононовым на территории упраздненного древнего Соломенского мужского монастыря. Храм освящен в 1780 году.

В ночь на 7 января 2009 года тогда председатель правительства России Владимир Путин встретил светлый праздник Рождества Христова в Сретенском храме города. На вопрос журналиста информационного отдела Петрозаводской и Карельской епархии о впечатлении от Сретенского храма Владимир Путин ответил, что храм ему понравился.