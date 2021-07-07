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Суд отпустил из-под домашнего ареста хозяина торгового центра «Ягуар» в Петрозаводске, но оставил под присмотром

Новости. Общество
15:32, 08 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Суд заменил Гусейну Мамедову домашний арест на запрет определенных действий.

В среду, 7 июля, судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова рассмотрела вопрос о мере пресечения для хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова. Он обвиняется в даче 200-тысячной взятки наличными теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял.

Напомним, что 9 июля истекал месячный срок домашнего ареста Гусейна Мамедова и старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова просила его продлить. Однако суд назначил Мамедову так называемую норму ЗОД (запрет определенных действий), которая может действовать в течение года. И сейчас коммерсанту запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу. Нельзя пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с его уголовным делом.

Одновременно суд назначил начало рассмотрения уголовного дела Гусейна Мамедова на 20 июля. В настоящее время обвиняемого в совершении коррупционного преступления хозяина торгового центра «Ягуар» защищают два адвоката: Павел Гравченков и Велихан Алиханов из Петрозаводска. Как мы ранее сообщали, Гусейн Мамедов признает свою вину и судебный процесс, вероятно, будет недолгим.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра.  При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

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Комментарии

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карел
2021-07-08 15:46:41
Чинуши из мэрии в этом деле где ?? В МФЦ засели ?
кир
2021-07-08 15:42:30
Им нельзя верить совсем.
Goxa
2021-07-08 15:39:32
Столица на Онего:

Как сообщила сегодня журналистам глава города Ирина Мирошник, на объекте разбирают какие-то конструкции.

"Сейчас на территории строящегося объекта идет разборка каких-то конструкций. На это собственник имеет право", - сказала она.

"А вот построить, реконструировать что-то кроме физкультурно-оздоровительного комплекса, такого права он не имеет, - продолжила градоначальница. - Администрацией выдано разрешение на строительство ФОКа и, соответственно, построить или реконструировать под торговый объект – это невозможно".

По мнению Ирины Мирошник, собственник решил немного скорректировать проект, однако соответствующих документов в мэрию пока не представил. Когда документы поступят в администрацию, их будут тщательно изучать: ФОК, подчеркнула Мирошник, должен остаться ФОКом.

"Я уже дала поручение специалистам архитектуры и градостроительства, чтобы документы изучались самым тщательным образом и под видом ФОКа чтобы там не попытались реконструировать в объект торговли", - заключила она.
карел
2021-07-08 15:48:59
Goxa, и вот итог . все сидят ....в МФЦ
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