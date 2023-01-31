Суд Петрозаводска еще на два месяца оставил за решеткой обвиняемого в жестоком убийстве и изнасиловании Дианы Фроловой

Судья петрозаводского городского суда Анна Дубинкина продлила арест петрозаводчанина Василия Петрова, обвиняемого в убийстве и изнасиловании Дианы Фроловой, по 14 апреля включительно.

Судья петрозаводского городского суда Анна Дубинкина – и это подтвердили в суде, удовлетворила ходатайство следователя по особо важным делам карельского Следкома Станислава Капралова об аресте обвиняемого в зверской расправе над Дианой Фроловой еще на два месяца, по 14 апреля включительно.

Напомним, что по результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы, проведенной специалистами психиатрической больницы № 6 Санкт-Петербурга, 50-летний Петров признан вменяемым и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности. При этом, на основании проведенных по данному резонансному делу многочисленных экспертиз, Следком республики предъявил Петрову обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (ст.105, ч.2 УК России). Наказание за такое особо тяжкое убийство – от 8 лет до пожизненного заключения или смертной казни, которая в России больше не может применяться с 16 апреля 1997 года.

По имеющейся у «Столицы на Онего» информации, показания по данному уголовному делу Петров по-прежнему не дает и вину не признает. Как ранее мы сообщали, 12 июля 2022 года в Петрозаводске пропала 26-летняя уроженка Олонецкого района Диана Фролова. Встревоженные друзья заявили в полицию и самостоятельно стали искать Диану. При этом в квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови. А спустя 5 дней, 17 июля, тело девушки с явными признаками насильственной смерти было обнаружено полицейскими в лесу около деревни Машезеро Прионежского района, в 29 километрах от Петрозаводска.

А вскоре по подозрению в убийстве был задержан 50-летний житель карельской столицы Василий Петров, ранее шесть раз судимый, в том числе за сексуальное насилие, грабеж и другие преступления. После освобождения из очередного заключения в марте 2022 года мужчина проживал в своей квартире на Карельском проспекте с больной матерью. Соседнюю с обвиняемым квартиру, всего за три с небольшим недели до своей страшной смерти сняла Диана.

Друзья убитой Дианы создали петицию, в которой просят общественность и суд принять во внимание всю жестокость убийства, а также ранее совершенные обвиняемым преступления, и во избежание дальнейших преступлений и потери очередной человеческой жизни, приговорить Петрова к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима без дальнейшего помилования.

На сегодняшний день петицию подписал 2451 человек.