Суд Петрозаводска наказал женщину, у которой ребенок висел на сушилке за окном, пока она пьяная спала

В Петрозаводске суд оштрафовал молодую женщину, у которой 1,5-годовалый ребенок чуть не упал с 4-го этажа, пока она пьяная спала, сообщили в прокуратуре Карелии.

Согласно материалам уголовного дела, в июле 2021 года 22-летняя жительница Петрозаводска, находясь по месту жительства совместно со своими двумя малолетними сыновьями, трех и полутора лет, в течение нескольких часов распивала алкогольные напитки, в результате чего уснула, оставив детей без присмотра.

В это время младший ребенок взобрался на подоконник с открытым окном, расположенным на 4 этаже, и через него вылез на установленную с уличной стороны сушилку. На протяжении более получаса ребенок то лежал, то сидел на подоконнике, при этом ноги свешивал на улицу или ложился на живот на сушилку, находясь в опасном для жизни и здоровья положении.

Вернуть ребенка в безопасное место удалось благодаря вызвавшим сотрудников МЧС очевидцам, которым удалось разбудить спящую женщину, после чего она вернула ребенка в квартиру.

Впоследствии дети были изъяты из семьи специалистами отдела опеки и попечительства администрации Петрозаводска и помещены в медицинское учреждение.

Женщина свою вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске маленький ребенок полчаса висел на сушилке за окном четвертого этажа, пока его пьяная мать спала.