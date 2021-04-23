Суд Петрозаводска обязал убрать «вкусняшку» с газона на Кукковке

Петрозаводский городской суд обязал освободить земельный участок от нестационарного торгового объекта.

На своей странице в соцсети депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева сообщила, что жители микрорайона Кукковка не раз интересовались вопросом ликвидации нестационарного торгового объекта в районе дома №18 по ул. Ровио.

«Мэрия сообщила, что по иску администрации города Петрозаводским городским судом 30.11.2020 г. было вынесено решение об обязании освобождения земельного участка. Решение вступило в силу 19.01.2021. В настоящее время в связи с неисполнением решения в установленный судом срок Управлением Федеральной службы судебных приставов по РК в отношении владельца указанного транспортного средства возбуждено исполнительное производство», - сообщила Галина Васильева.

Депутат отметила, что на этом газоне хорошо бы траву посадить, ликвидировав антисанитарное состояние участка в центре микрорайона.