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Суд Петрозаводска обязал убрать «вкусняшку» с газона на Кукковке

Новости. Общество
10:05, 24 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Петрозаводский городской суд обязал освободить земельный участок от нестационарного торгового объекта.

На своей странице в соцсети депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева сообщила, что жители микрорайона Кукковка не раз интересовались вопросом ликвидации нестационарного торгового объекта в районе дома №18 по ул. Ровио.

«Мэрия сообщила, что по иску администрации города Петрозаводским городским судом 30.11.2020 г. было вынесено решение об обязании освобождения земельного участка. Решение вступило в силу 19.01.2021. В настоящее время в связи с неисполнением решения в установленный судом срок Управлением Федеральной службы судебных приставов по РК в отношении владельца указанного транспортного средства возбуждено исполнительное производство», - сообщила Галина Васильева.

Депутат отметила, что на этом газоне хорошо бы траву посадить, ликвидировав антисанитарное состояние участка в центре микрорайона.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-24 12:51:00
В луже фекалий, ибо туалета там не наблюдается и рукомойника тоже.
Вау
2021-04-24 11:52:30
Кто то из мэрии или педросовета крышует? Иначе как так можно?
Вася
2021-04-24 11:36:57
Скрепы ракеты победа вакцина.
Протестун
2021-04-24 11:26:11
Судя по антисанитарии этот сарай от олонии
Вася
2021-04-24 11:06:16
И так до полной победы!
udo
2021-04-24 10:42:00
Уголовное дело пора открывать. Кто-то сильно крышует. Как это можно? Месяцами не выполнять решение суда? Мало наличных ещё собрали?
nae
2021-04-24 12:56:08
udo, а что тебе не нравится? Вон невский пассаж сами приставы при решении суда годами не трогают. А тут ларёк какой то. Чем он хуже то?
однозначно
2021-04-24 10:23:51
В другое место переедет, а леопольд продолжит их просрочку рекламировать с защеканскими пирогами
Лана Текучева
2021-04-24 10:18:14
По Древлянке пройдитесь, на газонах жилых домов десятками лет стоят гаражи, до которых нет никому дела. :)
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