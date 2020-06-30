Суд Петрозаводска оставил за решеткой экс-министра Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта Волчека

Городской суд Петрозаводска продлил арест экс-министра транспорта Карелии Алексея Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта Игоря Волчека до 5 августа.

В июне судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов по ходатайству карельского Следкома продлил арест экс-министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова и также бывшего заместителя генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека до 5 августа.

Напомним, что оба они были задержаны 6 февраля и спустя два дня арестованы. Кайдалов и Волчек обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получения взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей). Максимальное наказание в данном случае – до 15 лет лишения свободы.

Взятку, считает следствие, им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании "СК Петроград" из Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия. При этом активно способствовавший расследованию этого преступления Сергей Фурсов официально следствием не задерживался и по закону его собирались освободить от уголовной ответственности, после чего по делу он, вероятно, стал бы свидетелем. Однако, как мы ранее сообщали, Сергей Фурсов, которому 24 января исполнилось всего 39 лет, не так давно, к сожалению, скоропостижно скончался по причине серьезных проблем с сердцем. Однако, по данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки.

Кроме того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые оперативники специальной краской заранее пометили словом "взятка". Кстати, по имеющейся информации, в уголовном деле Алексея Кайдалова скоро могут появиться новые эпизоды.

Отметим, что Кайдалов и Волчек, которые содержатся в разных камерах ПФРСИ (помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора) ИК № 9 в Петрозаводске, показаний по-прежнему не дают.

Также ставло известно, что Верховный суд Карелии, куда с апелляционной жалобой на решение городского суда о продлении ареста Кайдалова и Волчека обратились их адвокаты, оставил его в силе.