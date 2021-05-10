Суд Петрозаводска оставил за решеткой обвиняемого во взяточничестве хозяина торгового центра «Ягуар»

Арест хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова петрозаводский суд продлил до 9 июля.

На минувшей неделе, 4 мая, петрозаводский суд по ходатайству следователя по особо важным делам карельского Следкома Дмитрия Комиссарова продлил заканчивавшийся 9 мая арест местного коммерсанта Гусейна Мамедова, 1966 года рождения, до 9 июля. При этом один из двоих адвокатов написавшего явку с повинной Гусейна Мамедова просил освободить его из-под стражи.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял.

При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра.

Отметим, что земельные участки под спортивные сооружения можно получить в обход процедуры публичных торгов, причем в этом случае коммерсантам они обходятся гораздо дешевле.

При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации, включая уходящего сити-менеджера Ирину Мирошник, заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.