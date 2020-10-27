Суд Петрозаводска отправил наркоторговку в колонию на 10,5 лет

Петрозаводский городской суд назначил наказание женщине, обвиняемой в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщается на сайте судебной инстанции, 22 октября Петрозаводский городской суд назначил наказание женщине за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием интернета, а также за сбыт наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере.

Подсудимой назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч рублей.