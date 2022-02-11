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Суд Петрозаводска прекратил уголовное дело о гибели рабочего при взрыве отопительного котла в цехе по камнеобработке

Новости. Общество
15:23, 18 Февраля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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В суде признанный потерпевшим родной брат погибшего заявил ходатайство о примирении с руководителем предприятия по камнеобработке, обвиняемом в причинении смерти по неосторожности.

В четверг, 17 февраля, судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов прекратил уголовное дело о гибели рабочего при взрыве отопительного котла в цехе по обработке камня на улице Коммунистов, 50.

Как рассказали «Столице на Онего» в суде, признанный потерпевшим родной брат погибшего на процессе заявил ходатайство о примирении с руководителем предприятия по камнеобработке, обвиняемом в причинении смерти по неосторожности. Это ходатайство, несмотря на возражения прокурора, суд удовлетворил и уголовное дело прекратил.

Напомним, что 6 сентября 2020 года в цехе по обработке камня на улице Коммунистов, 50 в Петрозаводске взорвался отопительный котел. Во время взрыва получил травмы находившийся в помещении 29-летний мужчина, который скончался на месте происшествия. В связи с произошедшим карельский Следком обвинил руководителя предприятия по камнеобработке, которого защищает адвокат Павел Гравченков, в причинении смерти по неосторожности. Однако суд прекратил это уголовное дело в связи с примирением сторон.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

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