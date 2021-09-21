Суд Петрозаводска рассмотрит дело о самокатчике, сбившем 5-летнюю девочку – у нее перелом черепа

Следственные органы Петрозаводска направили в суд уголовное дело против водителя электросамоката, который в мае 2021 года на тротуаре сбил 5-летнюю девочку, в результате чего она получила тяжелые травмы.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В ходе следствия выяснилось, что 23-летний обвиняемый ехал на электросамокате вместе со своей 9-летней сестрой — он управлял, а она ехала как пассажир. Во время движения он не успел затормозить перед вышедшей на тротуар девочкой и сбил ее.

Сразу после происшествия отце пострадавшей сообщил, что в больнице у нее диагностировали перелом черепа и сотрясение головного мозга.

В ходе расследования уголовного дела была изучена запись видеонаблюдения, проведены экспертизы.

«Электросамокат по своим техническим характеристикам признан двухколесным механическим транспортным средством с электродвигателем, что его идентифицирует как мопед… В связи с этим действия обвиняемого квалифицированы как нарушение водителем транспортного средства правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств с наступлением общественно опасных последствий в виде тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся», — говорится в сообщении Следкома.



Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы до двух лет.