Суд по делу Галикеева прервали из-за холода в камере

Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению апелляционных жалоб экс-начальника карельского управления Госавтонадзора Рафаила Галикеева и его бывшего коллеги Евгения Шелковникова.

Напомним, в ноябре 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил экс-чиновника к пяти годам колонии. Его бывшего коллегу Евгения Шелковникова отправили за решетку на 6 лет. Они обжаловали решение суда в вышестоящем суде.

"Уважаемый суд, можно сделать перерыв на две минуты? Здесь очень холодно и мне нужно одеться потеплее", - сказал Евгений Шелковников, который находится в колонии и участвует в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

Коллегия по уголовным делам разрешила ему переодеться. После этого заседание продолжилось. В настоящее время зачитывается текст апелляционных жалоб.

Осужденные и их адвокаты просят суд отменить приговор Петрозаводского городского суда, так как он необоснованный и незаконный. В частности, считают осужденные, что часть свидетелей по делу оговорили их суде, их показания были учтены судом. В тексте приговора суд не дал оценку показания свидетелей, которые не слышали никаких звуков избиения и подтвердили слова подсудимых. По делу не проводилось ни одной экспертизы.

Напомним, экс-начальник управления Автодорнадзора Карелии Рафаил Галикеев и его коллега, замначальника отдела Евгений Шелковников обвинялись по ч. 3 ст.286 и ч. 3. ст. 160 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия; присвоение, совершенное с использованием служебного положения).

По версии следствия, в феврале 2016 года Галикеев в своем служебном кабинете совместно с замначальника отдела Евгением Шелковниковым после получения от одного из подчиненных объяснения по его служебной деятельности применили в отношении него физическое насилие - бросили его на пол и нанесли удар рукой в область шеи.

Шелковников также обвинялся в том, что в октябре 2016 года на посту весового контроля на автодороге "Кола" совершил аналогичное преступление в отношении другого подчиненного. За предположение о причастности подчиненного к написанию на него жалобы руководитель нанес удар сотруднику в ухо.

Кроме того, Рафаил Галикеев обвинялся в присвоении 35 тыс. рублей. По данным расследования, руководитель начислял дополнительные стимулирующие выплаты своим сотрудникам, часть которых они были вынуждены передавать ему.