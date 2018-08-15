Суд подтвердил нарушения "Ремстройкомплекта" при содержании дорог после ареста Чичина

Арбитражный суд Карелии признал правомерными претензии Управления автомобильных дорог к компании "Ремстройкомплект", которая ранее отвечала за содержание региональных автодорог.

Управление предъявило "Ремстройкомплекту" несколько исков, связанных с неисполнением обязательств. В частности, летом 2017 года были выявлены недостатки в содержании дороги "Кола-Кончезеро-Шуйская-Гирвас", влияющие на безопасность дорожного движения. На дороге отсутствовала осевая дорожная разметка и трудноразличимая краевая линия разметки. Работы по их нанесению были выполнены только осенью.

В том же году были обнаружены нарушения противопожарной безопасности при проведении работ по расчистке полосы отвода автомобильной дороги в Суоярвском районе.

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