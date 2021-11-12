Суд подтвердил нецелевое использование бюджетных денег государственным предприятием ЖКХ Карелии

Арбитражный суд Карелии подтвердил факты неэффективного и нецелевого использования средств бюджета, выделенных государственному предприятию «КарелКоммунЭнерго», которое отвечает за теплоснабжение половины республики.

Решение суда принято в результате рассмотрения иска «КарелКоммунЭнерго» в Контрольно-счетной палате Карелии, установившей нарушения в работе предприятия. Ревизоры проверяли, как использовалась субсидия в размере 365,4 млн рублей, которую «КарелКоммунЭнерго» получило из бюджета республики в 2019–2020 годах.

Ранее о результатах проверки докладывал в парламенте руководитель КСП Алексей Дорохов.

«ГУП РК „КарелКоммунЭнерго“ при расходовании субсидий были допущены недостатки, которые привели к неэффективному расходованию средств в размере 114 млн рублей и к нецелевому в размере 48 млн рублей. Предприятием помимо всего прочего были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, об унитарных предприятиях, о бухгалтерском учете, о регистрации прав на недвижимое имущество и земельного законодательства», — сообщил Дорохов.

КСП предписала предприятию вернуть деньги в бюджет, но ответчик с этим не согласился. Его поддержало министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Основная суть юридического спора заключалась в том, имело ли право ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» расходовать средства субсидии на покрытие расходов другого государственного предприятия — «Карелэнергоресурс». По мнению ответчика, это было необходимо для обеспечения теплоснабжения районов, а КСП и суд решили, что одно государственное предприятие не имеет права финансироваться за счет другого.

В итоге суд отклонил иск «КарелКоммунЭнерго», но это решение может быть обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях. В противном случае предприятие будет обязано вернуть в бюджет деньги, расходование которых признано нецелевым.