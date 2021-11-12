890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Суд подтвердил нецелевое использование бюджетных денег государственным предприятием ЖКХ Карелии

Новости. Общество
14:37, 02 Декабря 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Новости партнеров

Арбитражный суд Карелии подтвердил факты неэффективного и нецелевого использования средств бюджета, выделенных государственному предприятию «КарелКоммунЭнерго», которое отвечает за теплоснабжение половины республики.

Решение суда принято в результате рассмотрения иска «КарелКоммунЭнерго» в Контрольно-счетной палате Карелии, установившей нарушения в работе предприятия.  Ревизоры проверяли, как использовалась субсидия в размере 365,4 млн рублей, которую «КарелКоммунЭнерго» получило из бюджета республики в 2019–2020 годах.

Ранее о результатах проверки докладывал в парламенте руководитель КСП Алексей Дорохов.

«ГУП РК „КарелКоммунЭнерго“ при расходовании субсидий были допущены недостатки, которые привели к неэффективному расходованию средств в размере 114 млн рублей и к нецелевому в размере 48 млн рублей. Предприятием помимо всего прочего были допущены нарушения законодательства о контрактной системе, об унитарных предприятиях, о бухгалтерском учете, о регистрации прав на недвижимое имущество и земельного законодательства», — сообщил Дорохов.

КСП предписала предприятию вернуть деньги в бюджет, но ответчик с этим не согласился. Его поддержало министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

Основная суть юридического спора заключалась в том, имело ли право ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» расходовать средства субсидии на покрытие расходов другого государственного предприятия — «Карелэнергоресурс». По мнению ответчика, это было необходимо для обеспечения теплоснабжения районов, а КСП и суд решили, что одно государственное предприятие не имеет права финансироваться за счет другого.

В итоге суд отклонил иск «КарелКоммунЭнерго», но это решение может быть обжаловано в вышестоящих судебных инстанциях. В противном случае предприятие будет обязано вернуть в бюджет деньги, расходование которых признано нецелевым.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-12-02 15:28:47
Хде хен.дирехтор ? Сбежал на повышение ? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты

Аналитика

Сегодня 12:38
Капитал
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
В ближайшие годы здесь появится крупный жилой комплекс с торговым центром и пешеходной зоной.
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 16
30.11.2021 15:19
«Неудобная война» 3
29.11.2021 17:06
Приватизация без интерпретации 1
29.11.2021 09:00
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 10
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 24
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»