здоровье работа экология
реклама на сайте
В жилом комплексе «Флотилия», где досрочно сдают первый дом, установили детскую площадку
03.12.2024 15:50
Уроженец юга Карелии погиб на СВО
03.12.2024 14:50

Суд поставит точку в дошедшей до кровопролития и двух уголовных дел пьяной ссоре на севере Карелии

Новости. Криминал
11:40, 04 Декабря 2024
фото: © niu niu / unsplash

Новости партнеров

В Кеми перед судом за угрозы убийством и удар ножом предстанут мужчина и женщина.

Конфликт, произошедший между жителями одного из поселков Кемского района, ранее привёл к возбуждению двух уголовных дел о преступлениях против личности, напомнили в МВД Карелии. 

Так, в Кеми были расследованы уголовные дела в отношении 36-летнего жителя района, который обвиняется в угрозе убийством, и 36-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Полицейские установили, что в октябре этого года обвиняемые встретились в подъезде дома. Женщина пришла специально, чтобы прояснить конфликтную ситуацию, она знала, что ее мужчина нелицеприятно отзывался о ней. Оба участника конфликта в момент встречи находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате начавшейся ссоры, обвиняемый умышленно сжал рукой шею потерпевшей и высказал в ее адрес угрозу убийством, а затем стащил её по лестнице и вытолкал на улицу. Женщина всерьез восприняла угрозы. После этого она вернулась домой, взяла нож и ушла на улицу. Поиски обидчика привели ее к общему знакомому, у которого в тот момент распивал спиртное злоумышленник. Женщина подошла к нему и ударила ножом, попав в ногу. Увидев кровь, она попыталась оказать ему первую помощь – перевязала рану, а затем помогла хозяину убрать кровь – протёрла полы. Получивший ранение мужчина обратился за медицинской помощью.

 

Оба фигуранта вину в совершении предъявленных им обвинений признали. В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными актами направили в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
28.11.2024, 21:37
На Землю обрушилась магнитная буря — врач: «Бойтесь гипертонического криза»
28.11.2024, 18:10
Гражданина Таджикистана, задержавшегося в Карелии дольше положенного, оштрафуют и выдворят из страны

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.