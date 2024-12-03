Суд поставит точку в дошедшей до кровопролития и двух уголовных дел пьяной ссоре на севере Карелии

В Кеми перед судом за угрозы убийством и удар ножом предстанут мужчина и женщина.

Конфликт, произошедший между жителями одного из поселков Кемского района, ранее привёл к возбуждению двух уголовных дел о преступлениях против личности, напомнили в МВД Карелии.

Так, в Кеми были расследованы уголовные дела в отношении 36-летнего жителя района, который обвиняется в угрозе убийством, и 36-летней женщины, обвиняемой в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Полицейские установили, что в октябре этого года обвиняемые встретились в подъезде дома. Женщина пришла специально, чтобы прояснить конфликтную ситуацию, она знала, что ее мужчина нелицеприятно отзывался о ней. Оба участника конфликта в момент встречи находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате начавшейся ссоры, обвиняемый умышленно сжал рукой шею потерпевшей и высказал в ее адрес угрозу убийством, а затем стащил её по лестнице и вытолкал на улицу. Женщина всерьез восприняла угрозы. После этого она вернулась домой, взяла нож и ушла на улицу. Поиски обидчика привели ее к общему знакомому, у которого в тот момент распивал спиртное злоумышленник. Женщина подошла к нему и ударила ножом, попав в ногу. Увидев кровь, она попыталась оказать ему первую помощь – перевязала рану, а затем помогла хозяину убрать кровь – протёрла полы. Получивший ранение мужчина обратился за медицинской помощью.

Оба фигуранта вину в совершении предъявленных им обвинений признали. В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными актами направили в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе МВД Карелии.