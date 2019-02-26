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Новости. Общество
08:20, 26 Февраля 2019
фото: https://pixabay.com

Суд прекратил преследование жителя Карелии, который незаконно хранил винтовку и порох

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Пудожский районный суд республики рассмотрел уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ.

Как рассказали в пресс-службе суда, местный житель без разрешения хранил у себя в квартире три спортивно-охотничьих патрона калибра 5,6 мм, однозарядную винтовку с нарезным стволом калибра 5,6 мм модели "ТОЗ-16", порох в двух банках. Все это было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции.
Действия подсудимого были квалифицированы по ст.222 и ст.222.1 УК РФ.

Судом установлено, что обвиняемый вину признал полностью, раскаялся, способствовал расследованию преступлений, им была написана явка с повинной, судимостей он не имеет, представил заявление о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Учитывая совокупность установленных обстоятельств, суд посчитал, что обвиняемый перестал быть общественно опасным и прекратил уголовное.

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