Суд приговорил двоеженца из Петрозаводска к двум годам лишения свободы

Суд вынес приговор мужчине за то, что он, будучи в браке, скрыл это и, не разведясь, женился на другой женщине.
О приговоре, который суд вынес жителю Петрозаводска за двоеженство, стало известно из газетной публикации под рубрикой «В суде». Правда, газета вышла в прошлом веке…
Фото пожелтевшей газетной страницы почти вековой давности разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» жительница Петрозаводска.
«И такое бывает», — написала девушка, указав, вероятно, дату газетной публикации: 17 июля 1937 года.
Как стало известно из публикации сурового года прошлого столетия, горожанин познакомился с некой гражданкой и через некоторое время зарегистрировал с ней брак, скрыв, однако, что женат на другой женщине, и при этом не развелся.
Через неделю к петрозаводчанину из деревни приехала первая жена, и новобрачный заявил своей второй супруге, что бросает ее и будет жить с первой женой…
Закончилась история тем, что народный суд Центрального района Петрозаводска, разобрал дело и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы, уточнил источник.
Как называлось печатное издание, в сети не сообщается.
© Иришка Шустрова / ВК
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