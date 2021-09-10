Суд признал незаконным лишение детских пособий семей предпринимателей в Карелии

Городской суд Петрозаводска вынес постановление, последствия которого имеют значение для семей предпринимателей, лишившихся права на детские пособия по решению Центра социальной работы Республики Карелия.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

Суд рассмотрел иск одной из женщин, которая была безработной и по закону получила субсидию из бюджета на создание бизнеса. Эти деньги Центр социальной работы посчитал прибавкой к семейному доходу и лишил женщину детского пособия, положенного малообеспеченным гражданам.

По словам бизнес-омбудсмена, с такой проблемой столкнулись многие предпринимательницы, открывшие свое дело за счет государственных субсидий.

Выступая в суде, Гнетова пояснила, что истица израсходовала все деньги на организацию собственного дела — приобретение оборудования и аренду помещения, поэтому их нельзя расценивать как доход физического лица.

«Также сумма гранта не может являться доходом от предпринимательской деятельности, так как по основаниям, указанным абзацах 4 и 6 пункта 1 статьи 346.17 Налогового Кодекса РФ, доходом являются не собственно денежные средства финансовой помощи, полученные из бюджета, а не использованные по целевому назначению суммы в течение определенного времени», — пояснила бизнес-омбудсмен.

То, что бюджетная субсидия не считается доходом от предпринимательской деятельности, подтвердила и налоговая служба, чье заключение было представлено в суде.

В результате, суд удовлетворил иск и обязал Центр социальной работы Республики Карелия пересчитать сумму детского пособия с 1 января 2021 года, исключив сумму гранта на открытие своего дела, полученную индивидуальным предпринимателем, из дохода семьи.

Ранее для решения этой проблемы парламент Карелии принял обращение к правительству России с предложением внести изменения в федеральное законодательство — тогда социальные службы не смогут включать суммы бюджетных субсидий предпринимателям в состав их семейного дохода.

Подробнее об этом читайте в статье «Одной рукой дают, другой отнимают».