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Суд признал законной вырубку деревьев вдоль Лососинки в центре Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 27 Июня 2023
фото: Нина Славинская / "Столица на Онего"

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Завершилось рассмотрение дела о вырубке деревьев в парке «Ямка» в центре города.

Второе заседание по делу о вырубке деревьев состоялось в Городском суде 26 июня. Длилось оно почти три часа, по окончании которых судьей Натальей Тарабриной было вынесено решение.

Напомним, Ольга Тужикова, депутат Петросовета, подала в суд на городскую администрацию из-за вырубки деревьев в парке «Ямка», где возводят новый жилой комплекс. Первое рассмотрение дела состоялось 15 июня.

В зале присутствовали депутат Ольга Тужикова — истец, представитель администрации в качестве ответчика, представитель компании «Александровский завод» — заинтересованное лицо, а также представитель подрядной организации ООО «Фап — Строй» в качестве заинтересованного лица и мастер упомянутой организации в качестве свидетеля. Свидетелем со стороны истца стала журналистка Елена Малишевская, которая ранее обследовала территорию вырубки вместе с Ольгой.

Помимо них, в зал пригласили специалиста управления благоустройства и экологии комитета жилищно-коммунального хозяйства и представителя Министерства имущественных и земельных отношений Карелии.

По словам Еглачевой Арины, специалиста управления благоустройства и экологии, часть вырубленных деревьев находилась на подпорной стенке с нарушением норм посадки — такие деревья, по словам эксперта, подпадают под снос.

Кроме того, апеллируя к доводам истца о вырубке совсем тоненьких молодых деревьев, специалист отметила, что посадки могут попросту сломаться от порыва ветра. На территории оставляли более сильные растения.

Помимо вышеперечисленного, специалист отметила, что значение имели также кроны деревьев. Сохраняли деревья с более-менее равномерной кроной и деревья, которые в дальнейшем могут сохранить крону за счет «спящих» почек. 

Арина Еглачева прокомментировала, что деревья, которые срубили, местами произрастали слишком плото, наблюдалась явная загущенность посадок.

Специалист объяснила, что активно распространяющиеся виды деревьев — так называемый самосев — также рассматриваются как возможно (условно) подлежащие к сносу.

Представитель подрядной организации «Фап — Строй» Сергей Попов назвал состояние насаждений неудовлетворительным. Он подчеркнул, что оценивал деревья исключительно из рекреационных соображений. То есть, как отметил специалист, среди насаждений могли встречаться и здоровые деревья, но в целом они создавали неэстетичный вид, что особенно важно для городских зон рекреации, росли сплошной стеной и не позволяли подойти к воде, чтобы полюбоваться видом. 

По оставшимся на месте вырубленных деревьев пням нельзя определить состояние бывших растущих там прежде деревьев, также отметил специалист. Ствол мог быть поврежден, а пень остаться здоровым и чистым.

Открытым остался вопрос границ русла реки, которые не определены на сегодняшний день. По словам Ольги, если работы проводились в границах водного пространства, то это выходит за рамки закона, так как администрация не вправе распоряжаться водными объектами. Но определение этих границ — вопрос затруднительный.

Ольга попросила суд о привлечении специалиста из Министерства природных ресурсов и экологии по республике, с которым ранее уже консультировалась по данному вопросу, и пернести заседание. Запрос был опротестован заинтересованными лицами и представителем МИЗО, которые сослались на затягивание судебного процесса.

Судья Наталья Тарабрина отклонила ходатайство, отметив, что спорный вопрос можно рассматривать еще очень долго, а фактически границы водного пространства не определены.

Решение Ольга сможет обжаловать в дальнейшем.

«Посмотрю, что будет написано в полном тексте решения.  Буду обжаловать, если сочту, что какие-то обстоятельства и доказательства не были изучены в полной мере», — прокомментировала депутат.

Полный текст решения будет подготовлен судом в течение десяти рабочих дней.

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