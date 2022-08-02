Суд продлил арест экс-руководителя Ростехнадзора Карелии, обвиняемого в получении 21 взятки

Экс-руководителю Ростехнадзора в Карелии, обвиняемому в получении 21 взятки, петрозаводский суд продлил домашний арест до 22 февраля 2023 года.

Судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева на заседании 15 августа продлила домашний арест экс-руководителю карельской службы Ростехнадзора еще на полгода, до 22 февраля следующего года. Одновременно суд запланировал начало рассмотрения резонансного уголовного дела 61-летнего экс-чиновника, который многие годы руководил карельской службой Ростехнадзора, на 23 августа.

Напомним, что следствие, которое провел следователь по особо важным делам карельского Следкома Антон Лапытько, обвиняет бывшего заместителя руководителя Северо-Западного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору), много лет возглавлявшему эту карельскую службу, в получении 21 взятки от работающих в горнопромышленном комплексе республики предпринимателей.

По имеющейся информации, предприниматели-горнопромышленники платили обвиняемому деньги за получение положительного результата при проведении выездных плановых проверок в сфере соблюдения организацией требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.

Эти действия экс-чиновника выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии. В результате Следкомом республики в июне 2021 года было возбуждено уголовное дело по ст. 290 ч. 2 УК России: «Получение взятки в значительном размере». По полученной нами в правоохранительных органах неофициальной информации, сумма взятки обычно составляла 50-70 тысяч рублей и не превышала 150-ти тысяч. Всего в деле экс-чиновника, по данным следствия, фигурирует 21 эпизод получения взяток на общую сумму более миллиона рублей.

Напомним, 10 июня 2021 года бывшего представителя Ростехнадзора судья петрозаводского городского суда Марина Носова арестовала до 4 августа включительно. Затем суд заменил ему содержание под стражей на домашний арест, который судья Ольга Дубкова продлила экс-чиновнику до 3 июня нынешнего года. По нашим данным, обвиняемый, которого защищают адвокаты Алексей Соловьев и Владислав Пакин, признал свою вину.

Что касается фигурирующих в этом деле 20 предпринимателей, дававших деньги бывшему руководителю надзорного ведомства в Карелии, то все они написали явки с повинной, и в итоге — закон это позволяет — были освобождены от уголовной ответственности.