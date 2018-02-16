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Новости. Общество
16:03, 16 Февраля 2018

Суд продлил на полгода арест Решетовой и Виноградову, которых винят в гибели детей на Сямозере

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Пряжинский су Карелии продлил до 7 августа года срок ареста директору ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елене Решетовой и координатору лагеря Вадиму Виноградову, которых обвиняют в гибели 14 детей на Сямозере.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в суде.

Решетовой и Виноградову предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

После происшествия СК РФ возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" и начальник лагеря находятся под стражей с июня 2016 года.

Экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, бывшие инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин, а также врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович - под подпиской о невыезде.

Фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, приговорена к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

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