Суд продлил обвиняемому в убийстве двух девушек арест

Петрозаводский городской суд продлил до 10 февраля 2019 года срок ареста Антону Ипатову, которого обвинили в убийстве двух молодых девушек в столице Карелии.

Как рассказали "Столице на Онего" в суде, по делу назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также назначена молекулярно-генетическая экспертиза, потому что девушки были убиты в условиях неочевидности.

Напомним, вечером 19 сентября у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.

Выяснилось, что перед убийствами Ипатов ранил ножом 15-летнюю девушку, она осталась жива.

Преступления вызвали большой общественный резонанс.