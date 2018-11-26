Суд разрешил изымать единственное жилье у должников

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Единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов. Об этом свидетельствует решение Верховного суда по делу Анатолия Фрущака.
Как указывается в определении суда, Московский областной суд в 2016 году установил, что ситуация, при которой квартира в Одинцово стала единственным пригодным для проживания жильем должника, была создана искусственно. Тогда суд отказал в признании квартиры в качестве единственного жилья и признал законным передачу имущества на принудительную реализацию, говорится в документах ВС.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелия".
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