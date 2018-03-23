Суд разрешил продажу имущества свинокомплекса "Кондопожский"

Арбитражный суд Карелии открыл конкурсное производство в отношении ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" – одного из трех обанкротившихся карельских предприятий ООО "АКС-Холдинг".

Заявление о банкротстве всех трех предприятий в 2015 году направил в суд Сбербанк, после чего он переуступил права кредитора компании "СБК Геофизика". Также в число основных кредиторов предприятий входит Россельхозбанк.

Согласно материалам дела, задолженность ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" перед кредиторами составляет 647,7 млн рублей.

"Суд не усматривает оснований для введения в отношении должника процедур финансового оздоровления или внешнего управления. Принимая во внимание наличие у должника признаков банкротства и отсутствие оснований полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена,… суд полагает необходимым признать должника банкротом и открыть в отношении него процедуру конкурсного производства", - говорится в судебном решении.

Процедура конкурсного производства предусматривает продажу имущества предприятия.

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