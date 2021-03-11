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Суд решил отпустить экс-главу Карелии Андрея Нелидова на свободу (СРОЧНО)

Новости. Общество
16:24, 12 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Медвежьегорский районный суд Карелии сегодня удовлетворил ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

В пятницу, 12 марта, судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин удовлетворил ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

"Если прокуратура не обжалует решение Медвежьегорского суда об условно-досрочном освобождении Нелидова, то через 10 дней со дня получения на руки решения экс-глава Карелии выйдет на свободу", - пояснили в районном суде.

Как стало известно "Столице на Онего", УФСИН Карелии поддержал ходатайство Нелидова об УДО, а прокурор нет.

Напомним, что 2 марта 2018 года петрозаводский городской суд признал Нелидова виновным в получении взятки в 4,6 миллиона рублей от местной предпринимательницы, за предоставление ей возможности беспрепятственно торговать сувенирной продукцией на острове Кижи. Суд приговорил незадолго до этого работавшего директором музея-заповедника "Кижи" Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27 миллионам рублей штрафа. По информации из республиканской прокуратуры, 4 миллиона рублей штрафа Нелидов оплатил, а оставшиеся 24 миллиона долга до сих пор числятся за ним в службе судебных приставов.

Первые месяцы после суда Андрей Нелидов отбывал наказание в петрозаводской ИК № 9 строгого режима. Но затем, по причине имеющегося у экс-губернатора серьезного заболевания, его перевели в ЛИУ № 2 (лечебно-исправительное учреждение) в Медвежьегорске, так называемую тюремную больницу.

По полученной нами в УФСИН Карелии информации, в настоящее время Андрей Нелидов трудится в больнице санитаром. Убирает помещения учреждения и уличную территорию вокруг, расчищая ее от снега.
В УФСИН нам также сообщили, что в зоне действительно больной человек Нелидов ведет себя хорошо, нарушений режима отбывания наказания не допускает, от работы не отлынивает.

 

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Комментарии

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Zim
2021-03-12 17:59:39
А какой у него был срок по приговору?
Владимир11
2021-03-12 17:53:02
Ушла история во мглу
И дальше вертится планета
А человек в своем углу
Срубить бабла скорее где-то!
Off
2021-03-12 17:52:24
Социально-близкий освобождает место ..для другого педросса -Кремня
Неравнодушный
2021-03-12 17:21:31
Сам не знал, видать, в какой серпентарий залезал.
Изя
2021-03-12 17:10:24
Ждем с в правительстве рк , такие там нужны . для связей с ОПГ , эти позиции пока слабоваты ))
елпидифор
2021-03-12 16:54:36
Итог: не борись с питерско-московской мафией на кижских причалах - посадят.
театральный критик
2021-03-12 16:43:55
ночной фотограф тоже мечтает на больничку шнырем пристроиться. Очень не хочет на строгий режим ехать, ибо знает тамошние порядки по первой ходке.
paramparam
2021-03-12 16:39:30
ФКЛПУ РБ-2 УФСИН РФ по РК
ромео
2021-03-12 16:27:20
позорище!
Слабунова будет высказывать озабоченность?
dimchik19725
2021-03-12 16:27:10
Да выпустите уже старичка!
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