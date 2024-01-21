Суд оштрафовал школу в Карелии за отсутствие меню

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора Карелии о привлечении школы к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания.

Мировой суд Сегежи удовлетворил требования Роспотребнадзора Карелии о привлечении средней школы №4 Сегежи к административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания и назначил штраф.

Инспекторы установили, что образовательное учреждение не утвердило меню у индивидуального предпринимателя, который организовывает питание, и не согласовало меню у директора школы.

Кроме того, 10-дневное меню для питания учащихся с 7 до 11 лет не соответствовало требованиям санитарных правил.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд оштрафовал школу № 4 Сегежи на 10 тысяч рублей.