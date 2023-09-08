Суд в Беломорске взыскал долги с наследника умершего заемщика

Беломорский районный суд рассмотрел дело о взыскании задолженности за счет наследственного имущества.

Беломорский районный суд Карелии рассмотрел гражданское дело по иску кредитной организации о взыскании задолженности за счет наследственного имущества, сообщили в пресс-службе суда 7 сентября.

Истец указал, что в 2017 году заключил договор займа с заемщиком, который умер в 2019, не успев исполнить заемное обязательство. Кредитная организация просит взыскать с наследников заемщика, принявших наследство в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества сумму задолженности по договору займа и расходы по оплате госпошлины.

Материалами дела подтверждается, что после смерти заемщика нотариусом открыто наследственное дело. Судом установлен круг наследников, то есть надлежащий ответчик по делу.

Согласно действующему законодательству смерть должника не прекращает исполнение обязательства, имеющего имущественный (не связанный с личностью должника) характер. Имущественные обязательства наследодателя обременяют наследственную массу и в пределах её рыночной стоимости подлежат исполнению наследниками в солидарном порядке (каждым из них в размере стоимости его наследственной доли). Отсутствие в составе наследственной массы имущества прекращает обязательство на основании статьи 416 ГК РФ.

Согласно материалам наследственного дела следует, что стоимость наследственного имущества превысила сумму задолженности наследодателя перед истцом.

С учетом установленных обстоятельств, суд удовлетворил требования истца, взыскал с наследника, принявшего наследство за заемщиком в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества по договору займа в размере 10500 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 420 руб.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.