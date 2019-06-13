Суд в Карелии дал шанс на исправление раскаявшемуся вору

В Суоярвском районе обвиняемый в краже местный житель раскаялся в суде и получил шанс на исправление, сообщается на сайте районного суда.

Во вторник, 11 июня, Суоярвский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Суоярви, обвиняемого в краже чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище.

Судом установлено, что подсудимый в феврале 2019 года незаконно проник в квартиру своего знакомого, откуда тайно похитил телевизор, фотоаппарат, компьютерный системный блок. В результате кражи бытовой техники собственнику был причинен материальный ущерб на сумму 8150 рублей.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением, вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком в течение которого он должен будет доказать свое исправление. Кроме того, за потерпевшим признано право на удовлетворение гражданского иска по возмещению материального вреда.