Суд в Карелии обязал районную администрацию убрать свалки

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к администрации Прионежья о необходимости ликвидировать три несанкционированные свалки, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Все три свалки, на которых размещены ТКО, строительные отходы и отработанные автомобильные шины, располагаются на территории Прионежского района в границах земельных участков, собственность на которые не разграничена.

Если человека или организацию, причастных к созданию свалки, не нашли, то обязанность по ликвидации возлагается на собственника или правообладателя земельного участка, а ими, как правило, выступают органы местного самоуправления.

Суд обязал местную администрацию решить вопрос – ликвидировать свалки.

Решение принято судом в окончательной форме и вступит в законную силу в начале сентября.

Ранее житель Карелии пожаловался на многолетнюю свалку в Эссойльском сельском поселении.