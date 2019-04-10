Суд в Карелии обязал руководителя ликвидированной компании оплатить отпуск бывшему сотруднику

В Олонце сотрудник ликвидированной компании через прокуратуру добился денежных компенсаций, сообщается на сайте Олонецкого районного суда.

Олонецкий районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах местного жителя к обществу с ограниченной ответственностью о взыскании задолженности по заработной платы, выходного пособия и денежной компенсации за неиспользованный отпуск, не выплаченных при увольнении.

Иск предъявлен по тем основания, что истец работал в обществе с ограниченной ответственностью и был уволен в связи с ликвидацией общества на основании.

Бывший сотрудник развалившейся фирмы обратился в прокуратуру с заявлением об оказании содействия в вопросе взыскания невыплаченных при увольнении денежных средств.

Из информации, представленной конкурсным управляющим общества, у ответчика на день подачи иска в суд имелась задолженность по невыплаченной заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск и выходному пособию.

Удовлетворяя исковые требования, суд учел, что ответчиком доказательств выплаты истцу задолженности по заработной плате за предъявленные периоды, компенсации за отпуск и выходного пособия, не представлено, а также ответчик подтвердил наличие задолженности.