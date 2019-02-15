Суд в Карелии обязал восстановить пенсионные права вдовы участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС

В Костомукше женщине пришлось через суд доказывать свое право на получение пенсии по потере кормильца, который умер в результате увечий, полученных при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши провела проверку по обращению вдовы участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС о нарушении ее пенсионных прав и установила, что супруг заявительницы являлся инвалидом в связи с увечьем, полученным при исполнении обязанностей военной службы, связанных с данной аварией.

После его смерти вдове с марта 2018 года была назначена пенсия по случаю потери кормильца исходя из 120% размера социальной пенсии.

Вместе с тем, по закону пенсия по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, должна устанавливаться в размере 200% размера социальной пенсии.

По этим основаниям женщина обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в Костомукше с заявлением о назначении пенсии по случаю потери кормильца вследствие военной травмы, то есть в большем размере, но получила отказ. Ведомство мотивировало свое решение отсутствием заключения о наличии причинной связи между смертью кормильца и военной травмой.

Однако, как установила прокуратура, заявительница предъявляла чиновникам выданное в 2018 году экспертным советом заключение о том, что причиной смерти ее супруга явилось воздействие радиационных факторов при выполнении работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

По результатам проверки прокуратура предъявила в Костомукшский городской суд заявление о признании отказа в удовлетворении заявления вдовы незаконным.

Суд согласился с доводами прокурора и обязал учреждение назначить женщине пенсию в повышенном размере, а также произвести перерасчет пенсии с момента возникновения права, то есть с 1 марта 2018 года.

После вступления судебного решения в законную силу его исполнение будет поставлено в прокуратуре на контроль.