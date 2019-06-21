Суд в Карелии оштрафовал больницу за некачественное лечение пациента

Сортавальский районный суд взыскал с местной ЦРБ компенсацию в пользу пациентки, которая не смогла получить диагноз и лечение, сообщает прокуратура Карелии.

В информации уточняется, что в течение длительного времени жительница Сортавалы обращалась с жалобами на плохое самочувствие в местную ЦРБ. Однако на протяжении более одного года причины недомогания не были установлены, необходимые для установления диагноза обследования пациентке не были назначены.

После этого женщина обратилась в республиканскую больницу им. В.А.Баранова, где ей назначили обследование и поставили диагноз. Вскоре женщину прооперировали в Санкт-Петербурге.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием взыскать с Сортавальской ЦРБ компенсацию расходов, понесенных в результате ненадлежащего оказания медицинских услуг и компенсации морального вреда.

В судебном заседании представители ЦРБ исковые требования не признавали, в своих выступлениях они просили в иске отказать.

Однако суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил исковые требования. Более того, взыскал с больницы в пользу пациентки штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Решение не вступило в законную силу.