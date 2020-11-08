Суд в Карелии оштрафовал коллекторов за телефонные оскорбления должника

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии сообщило о том, как должник сумел добиться наказания оскорбивших его коллекторов.

Арбитражный суд Карелии оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО "Коллекторское агентство ИЛМА". Информация об этом содержится в пресс-релизе карельских приставов, опубликованном на сайте ведомства.

Как пояснили "Столице на Онего" в УФССП, к ним обратился должник, который сообщил, что коллекторы в процессе телефонных звонков оскорбляли его и унижали человеческое достоинство. В качестве доказательства своих слов обратившийся предоставил запись телефонных бесед.

Приставы выявили в действиях коллекторской компании нарушения требований законодательства о защите прав и интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Сотрудники УФССП составили соответствующий протокол и направили его в арбитражный суд, который принял решение в пользу должника, пожаловавшегося на давление коллекторов.

Всего за девять месяцев этого года направлено в суд 16 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Рассмотрено судами 14 протоколов, из них по 13 назначены штрафы и одно предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Карелии растет число жалоб на действия выбивающих долги коллекторов.