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Суд в Карелии оштрафовал коллекторов за телефонные оскорбления должника

Новости. Общество
11:57, 09 Ноября 2020
фото: Сергей Михеев / Российская газета
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии сообщило о том, как должник сумел добиться наказания оскорбивших его коллекторов.

Арбитражный суд Карелии оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО "Коллекторское агентство ИЛМА". Информация об этом содержится в пресс-релизе карельских приставов, опубликованном на сайте ведомства.

Как пояснили "Столице на Онего" в УФССП, к ним обратился должник, который сообщил, что коллекторы в процессе телефонных звонков оскорбляли его и унижали человеческое достоинство. В качестве доказательства своих слов обратившийся предоставил запись телефонных бесед. 

Приставы выявили в действиях коллекторской компании нарушения требований законодательства о защите прав и интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Сотрудники УФССП составили соответствующий протокол и направили его в арбитражный суд, который принял решение в пользу должника, пожаловавшегося на давление коллекторов.

Всего за девять месяцев этого года направлено в суд 16 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном статьей о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Рассмотрено судами 14 протоколов, из них по 13 назначены штрафы и одно предупреждение.

Ранее сообщалось, что в Карелии растет число жалоб на действия выбивающих долги коллекторов.

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Комментарии

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Протестанутый кир
2020-11-09 13:31:14
Довести страну до вынужденного обращения бедного населения в МФО , это надо суметь, да ещё потом выколачивать из людей деньги как в 90-ых....
Хотя чего удивляться?! Ведь лица те же,принцип тоже,обобрать....что изменилось?
Ольга
2020-11-09 13:24:18
Страна не пуганых и.....в, это точно!
Когда нужно было ввести антинародные "правила игры", депутаты быстро подсуетились, теперь демократия похоронена, а с МФО даже Обнуленный не смог справиться, слабак....потому и дальше коллекторы будут хамить и трясти проценты по 500% в год....
протестанутый
2020-11-09 12:41:36
Людишки очень любят брать и еще больше не любят отжавать. Заноза не исключение
zanoza
2020-11-09 13:01:43
протестанутый, язык без костей, а у тебя ещё и поганый.
zanoza
2020-11-09 12:23:46
С коллекторами правоохранительные органы не очень то борются, ведь большинство из них их бывшие коллеги. Зато с псевдоэкстремистами проводят тотальную борьбу по репостам в интернете.
Гость
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