Суд в Карелии оштрафовал на 200 тысяч водителя, дважды севшего за руль в состоянии опьянения

В Беломорске осудили местного жителя, который дважды был сел за руль в состоянии опьянения, сообщается на сайте районной судебной инстанции.

Беломорский районный суд осудил местного жителя, который, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в марте вновь управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения.

Учитывая личность осужденного, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства его совершения, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств суд назначил водителю-нарушителю наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в виде запрета на управление транспортными средствами сроком на 2 года.

На автомобиль был наложен арест, который сохранен судом до исполнения наказания по приговору.