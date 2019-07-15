Суд в Карелии оштрафовал предпринимателя за торговлю контрафактными свинками Пеппа

Арбитражный суд Карелии взыскал компенсацию с предпринимателя, который незаконно использовал товарный знак с известной мультипликационной свинкой.

Карельский арбитражный суд принял решение взыскать с предпринимателя компенсацию в пользу зарегистрированной в Англии и Уэльсе компании Entertainment One UK Limited, владеющей правами на логотип и товарный знак с изображением мультипликационной свинки Пеппа, сообщают "Вести Карелии".

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