11:19, 15 Июля 2019
Суд в Карелии оштрафовал предпринимателя за торговлю контрафактными свинками Пеппа
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Арбитражный суд Карелии взыскал компенсацию с предпринимателя, который незаконно использовал товарный знак с известной мультипликационной свинкой.
Карельский арбитражный суд принял решение взыскать с предпринимателя компенсацию в пользу зарегистрированной в Англии и Уэльсе компании Entertainment One UK Limited, владеющей правами на логотип и товарный знак с изображением мультипликационной свинки Пеппа, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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