Суд в Карелии оштрафовал водителя, который из-за яркого солнца попал в ДТП

В Олонецком районе наказали водителя, который из-за яркого солнца попал в ДТП, где пострадала его жена.

Олонецкий районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 43-летнего жителя Олонца.

Судом было установлено, что водитель легкового автомобиля, возвращаясь вместе с супругой домой по федеральной трассе, будучи ослепленным солнечным светом, совершил наезд на стоявший на проезжей части дороги грузовой автомобиль, который остановился на запрещающий движение сигнал светофора, установленный в месте производства дорожных работ.

В результате происшествия пострадала супруга водителя легкового автомобиля, у которой установлено кратковременное расстройство здоровья, квалифицирующееся как легкий вред здоровью.

Виновный в ДТП подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 4 тысячи рублей.