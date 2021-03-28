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Суд в Карелии отказал жильцам аварийного дома в выплате компенсации

Новости. Общество
08:45, 29 Марта 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Владимир Тюкаев
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Костомукшский городской суд не увидел правовых оснований для удовлетворения иска жиьцов аварийного дома в поселке Новое Юшкозеро, просивших денежную компенсацию.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску жителей поселка Новое Юшкозеро о возложении обязанности на администрацию Юшкозерского сельского поселения, администрацию Калевальского района признать их нуждающимися в улучшении жилищных условий, принять на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и выплатить денежную компенсацию за спорное жилое помещение.

Иск заявлен по тем основаниям, что истцы проживают по договору социального найма в жилом помещении, которое по своему техническому состоянию непригодно для проживания. Многоквартирный жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Представитель администрации Юшкозерского сельского поселения иск не признала, указав, что истцы уже признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и приняты на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Денежная компенсация не может быть им выплачена, поскольку жилой дом еще не вошел в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Суд, проанализировав обстоятельства дела, исследовав доказательства, пришел к выводу о том, что правовых оснований для удовлетворения иска не имеется.

"Поскольку истцы в установленном законом порядке признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставлены на учет, то оснований для удовлетворения иска в данной части не имелось", - сообщается на сайте суда.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства установлено, что многоквартирный жилой дом, в котором расположена квартира истцов, не включен в Перечень аварийных многоквартирных домов, предлагаемых к расселению и признанных аварийными до 01.01.2017, поскольку указанный дом признан аварийным лишь в 2018 году. Спорное жилое помещение предоставлено истцам по договору социального найма и не принадлежит им на праве собственности, в связи с чем, основания для предоставления истцам денежной компенсации отсутствовали.

Решением Костомукшского городского суда РК от 23 сентября 2020 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским дела Верховного Суда Республики Карелия от 27 января 2021 года решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба истцов - без удовлетворения.

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Комментарии

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