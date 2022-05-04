Суд в Карелии отправил подростка, укравшего деньги, на перевоспитание за решетку

Двое подростков на севере Карелии обокрали гостя, который пришел к их родителям, и попали на скамью подсудимых, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2021 года двое 15-летних подростков, находясь в квартире дома в одном из поселков Беломорского района, воспользовавшись тем, что в гости к родителям пришел знакомый, получили свободный доступ к его мобильному телефону.

В дальнейшем в тайне от гостя подсудимые через установленные на мобильном телефоне приложения совершили три перевода денег с банковского счета мужчины на свои банковские счета. Получив деньги, подростки распорядились ими по своему усмотрению. Потерпевшему причинен материальный ущерб в размере 8 тысяч рублей, который в ходе следствия был возмещен.

Приговором Беломорского городского суда одному несовершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, второму, имеющему непогашенную судимость за аналогичные преступления, судом назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с освобождением от наказания и направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на срок 1 год. Приговор суда не вступил в законную силу.