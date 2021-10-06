Суд в Карелии отправил за решетку членов преступной группировки

Молодые люди, организовавшие трафик наркотиков из Петрозаводска на север республики, отправятся в колонию строгого режима, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по двум уголовным делам в отношении участников организованной преступной группы.

Как установил суд, двое 27-летних жителей Костомукши и Калевальского района с июня 2020 года по май 2021 года покупали в Петрозаводске наркотики, привозили их в Костомукшу и после расфасовки размещали в тайниках — «закладках» для дальнейшей продажи через Интернет.

Всего правоохранители выявили 6 эпизодов преступной деятельности, изъяли более 300 грамм наркотиков. Обвиняемые активно сотрудничали со следствием и показывали места «закладок».

Суд назначил обвиняемым четыре с половиной года и пять с половиной лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговоры суда вступили в законную силу.