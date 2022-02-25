Суд в Карелии отправил задолжавшую по алиментам мать пятерых детей за решетку

Мать пятерых детей в Олонецком районе накопила долг по алиментам в 2 миллиона рублей, сообщили в УФССП Карелии.

Исполнительное производство в отношении жительницы Олонецкого района находится в местном отделении судебных приставов. Женщина задолжала по алиментам на пятерых детей 2 миллиона рублей.

Ранее местная жительница уже привлекалась к 50 часам обязательных работ, но не отработала их и была привлечена к уголовной ответственности. Олонецкий районный суд признал ее виновной и назначил уже 10 месяцев исправительных работ условно. Но даже в этом случае женщина не вышла на работу.

В итоге сотрудники инспекции обратились в суд за отменой условного срока на реальное лишение свободы. Суд приговорил женщину к 3 месяцам 10 дням лишения свободы. Отбывать наказание должник будет в колонии-поселении.