Суд в Карелии оценил каждый синяк избитой женщины в 3 тысячи рублей

Житель Беломорска заплатит штраф за избиение своей сожительницы.
Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.
Суд установил, что в ходе совместного распития спиртных напитков между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Подсудимый «нанес не менее 15 ударов руками и ногами по телу, рукам, ногам и голове своей сожительнице, в результате чего последняя получила телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, и испытала физическую боль», говорится в сообщении пресс-службы.
Виновному назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяяч рублей.
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